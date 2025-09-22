Ceylanpınar'da feci kaza: Bir ölü, 14 yaralı

Can Akgeyik'in (20) kullandığı otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.