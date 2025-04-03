Ceylanpınar'da göçük: Dört işçi toprak altından çıkarıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan 4 işçi göçükten çıkarıldı. İşçilerin 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi.
Dört işçi kepçe ile yapılan kazı sonrası meydana gelen göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.
Kurtarılan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen işçilerin 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
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