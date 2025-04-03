Ceylanpınar'da göçük: Dört işçi toprak altından çıkarıldı

Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi.

Dört işçi kepçe ile yapılan kazı sonrası meydana gelen göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.

Kurtarılan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen işçilerin 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.