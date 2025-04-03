Ceylanpınar'da göçük: Üç işçi hayatını kaybetti

Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi.

Dört işçi kepçe ile yapılan kazı sonrası meydana gelen göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.



Toprak altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.