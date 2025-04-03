Ceylanpınar'da zamana karşı yarış: göçük altında kalan 4 işçi aranıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ceylanpınar'da zamana karşı yarış: göçük altında kalan 4 işçi aranıyor

Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi.

Çalışma sırasında 4 işçi kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...