Ceza infaz düzenlemesi geliyor: Anne mahkuma erteleme, görüş süresine uzatma

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak.



13 maddelik teklifle, 10 yıldan az ceza alan ve 15 yaşından küçük çocuğu olan annelenin cezasının infazı, çocuğun babasının ölmüş ya da cezaevinde olması durumunda ertelenecek.



Teklifin yasalaşmasının ardından bu şartlara uyan hükümlüler de düzenlemeden yararlanabilecek. Erteleme süresi içinde zaman aşımı işlemeyecek.

Teklif, hükümlülerin 1 saat olan ziyaret süresinin 1 buçuk saate yükselmesini de öngörüyor.



Ayrıca mahkumlar, elektronik posta ile haberleşebilecek.



SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Görev süresi 23 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın yerine gelecek isim için seçim süreci de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak..



Komisyonda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak.



Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri, Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.



Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek.



Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu ve Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırması Komisyonu da uzmanları dinlemeye devam edecek.

