Ceza infaz sisteminde değişiklik | Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ceza infaz sistemi ile cezasızlık algının ortadan kalkacağını dile getiren Tunç, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğini açıkladı.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Tunç, iyi hal indirimi ve denetimli serbestliği yeniden değerlendirdiklerini ifade etti.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Anayasa'nın ilk 3 maddesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Tunç, "Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma söz konusu olmaz." dedi.



Tunç'un açıklamaları şöyle:



CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK



Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.

Bilim adamlarınından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.

Ceza infaz sisteminde cezasızlık algısını değiştirecek düzenleme yapacağız.



Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.

Kapasite sorununun cezasızlıkla alakası yok. Devlet onun tedbirlerini alır.

İYİ HAL İNDİRİMİ



İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.



YENİ YARGI PAKETİ



Meclis'imizin gündemimizde. Genel Kurul aşamasında. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik gecikmeyi önleyecek suç ve suçluyma mücadele konusunda bazı hususlar var.

10. Yargı Paketi ile ilgili yargı teklifi yakında komisyona sunulacaktır.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASI



Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı.

İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

ANAYASA'DA 3. MADDE TARTIŞMASI



Anayasamızın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma söz konusu olmaz. Meclis Başkanımız da bunu ifade ettiler. Meclis Başkanımız kastının bu olmadığını gösterdi. İlk 4 maddenin tartışılmadan bir uzlaşma konusu kurarak yeni anayasa çabası var. Yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır.



GEBZE BARINAĞINDAKİ ÖLÜMLER



Soruşturma başlatıldı. Kanuna aykırı uygulamalar varsa gerekli yaptırımlar gerçekleşir. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edilmişti. Bu yasa hayvanları da yaşatma ve sokakları güvenli hale getirmek içindi.

EYLEM TOK VE OĞLUNUN İADE SÜRECİ



Duruşma devam ediyor. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Oradaki savcının iade konusundaki görüşleri de ortada.

