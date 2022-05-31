Ceza yazan polise saldıran şüpheli tutuklandı

İzmir'de polis ekipleri, Mustafa Ekmekçi Meydanı'ndaki uygulama noktasında denetimlerde bulundu.



Ekipler bu sırada kontrol noktasından motosikletiyle geçen M.K'yı durdurmak istedi. Ekipler "dur" ihtarına uymayan motosiklete ceza yazdı.



Durumu öğrenen M.K, 2 kişiyle birlikte söz konusu ekiplere bıçakla saldırdı.



Gözaltına alınan şüphelilere "görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet, devlet malına zarar verme" suçlarından işlem başlatıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.