Cezaevi araçları TEM'de kaza yaptı: Yaralılar var
27.03.2026 16:00
IHA
Trafik kazasında yaralananlar olduğu bildirildi.
AA
İstanbul Başakşehir'de dört cezaevi nakil aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu bildirildi. Polis otoyolda güvenlik önlemi aldı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralananlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale ediliyor.