Cezaevi firarileri yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, cezaevinden firar eden 4 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.



Firarilerin Ankara'da olduğu bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi.

Haklarında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ş., "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası olan N.A., "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan U.K. ve S.E. yakalandı.



U.K.'nin üzerinde tabanca ele geçirildi. Hükümlülerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.