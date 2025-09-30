Cezaevi firarisi camide uyurken yakalandı
Karabük'te cezaevinden firar eden kişi, camide uyurken yakalandı.
Karabük'te, hakkında çeşitli suçlardan 29 yıl 5 gün hapis cezası bulunan E.K., geçen cumartesi günü Karabük Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. E.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
E.K., geçen pazar günü Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Merkez Camisi'nde uyuduğu sırada jandarma tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.
- Karabük
- Firari Hükümlü
- Cezaevi