Cezaevi firarisi çatıda yakalandı

Avcılar'da oturan Gökhan İ. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak' suçundan yargılandığı davada hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Açık cezaevine giren Gökhan İ., izne çıktıktan sonra dönmedi. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nden G.İ.’nin bulunabileceği Merkez Mahallesi Şamlı Sokak’taki binanın kontrol edilmesini ve yakalanması halinde getirilmesini talep etti. Polis ekiplerinin binaya girdiğini farkeden G.İ. 5’inci kattaki evinden çatıya çıktığı görüldü.