Cezaevi firarisi havalandırma boşluğunda yakalandı

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan U.S. (26) ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Hükümlünün Kale Mahallesi Lozanevler'de olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, U.S'yi apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı.



Gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.