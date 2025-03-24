Cezaevi firarisi hükümlüler takside yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, cezaevi firarisi iki hükümlü durdurulan takside yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri ile trafik ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri mevkisinde mşüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.
Takside yolcu olarak bulunan A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlülerin üst aramasında, 4 gram sentetik kannaboid ile 15,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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