Cezaevi firarisi hükümlüler takside yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri ile trafik ekipleri, Yeşilcami Mahallesi Sultan Orhan Caddesi Kümeevleri mevkisinde mşüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.



Takside yolcu olarak bulunan A.Ö.’nün 3 yıl, F.S.’nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan firari hükümlülerin üst aramasında, 4 gram sentetik kannaboid ile 15,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.