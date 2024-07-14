Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve cezaevinden firar eden şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Cezaevi firarisi JASAT'tan kaçamadı

İl Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve “Silahla Kendisini Tanınmayacak Bir hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma” suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E isimli şahıs JASAT ekiplerince, Reisköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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