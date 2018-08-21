Alanya Açık Cezaevi'nden firar eden K.U., henüz bilinmeyen nedenle Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U.'ya (13) silahla ateş etti.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan K.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cezaevi firarisi kızını silahla yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cezaevi firarisi, 13 yaşındaki kızını silahla vurarak yaraladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Alanya Açık Cezaevi'nden firar eden K.U., henüz bilinmeyen nedenle Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U.'ya (13) silahla ateş etti.