Alanya Açık Cezaevi'nden firar eden K.U., henüz bilinmeyen nedenle Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U.'ya (13) silahla ateş etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan K.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.