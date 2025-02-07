Cezaevi firarisi ticari taksinin bagajında yakalandı

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan ve 6 Şubat’ta SEGBİS üzerinden ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan ifadesinin alınmasına müteakip tutuklu olarak yargılanmasına karar verilen K.S.T. isimli şahıs aynı gün 17.45 sıralarında cezaevinden firar etti.

Firari şahıs aynı gün saat 22.20 sıralarında Çetibeli Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, ticari taksinin bagajında yakalanarak, taksi sürücüsü Ç.B.B. isimli şahıs ile birlikte gözaltına alındı.

K.S.T. ve Ç.B.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.