Cezaevi firarisi yüz tanıma sistemine yakalandı

Adana’da cezaevi firarisi, yüz tanıma sistemi sayesinde yakalandı.



Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbo Osman Caddesi’nde devriye görevindeyken kaldırımda yürüyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu.



Şüpheli, M.Ç. isimli kişinin ehliyet ve kimlik kartını gösterdi.



Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.



Polis, şüphelinin kimlikteki fotoğrafa benzemediğini tespit etti. Emniyete götürülüp, Yüz Tanıma Sistemi’nde sorgulanan şüphelinin Kadir Özgür Aydın olduğu, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12,5 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi.



Firari hükümlünün ayrıca dolandırıcılık, kadına karşı basit yaralama gibi suçlardan da 37 kaydının olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.