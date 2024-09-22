Cezaevi firarisini polisin elinden kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı.
2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı. Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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