Cezaevi firarisini polisin elinden kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınmak istenen M.A.’yı akrabaları kaçırmaya çalışınca arbede yaşandı. 2 polisin hafif yaralandığı olayda havaya ateş edilerek grup dağıtılırken, M.A. gözaltına alındı.

Cezaevi firarisini polisin elinden kaçırmaya çalıştılar: 2 polis yaralı

'ın Sur ilçesinde uygulama gerçekleştiren ekipleri, kimlik kontrolünü yaptıkları M.A.’nın hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polisi, M.A.’nın akrabaları engellemeye çalıştı.

2 polisin hafif yaralandığı olayda, havaya ateş edilerek grup dağıtıldı. Gözaltına alınan M.A.’nın ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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