Cezaevi firarisinin ikiz kardeş oyunu

Mersin’de hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle emniyet güçleri tarafından aranan zanlı, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.



Olay Erdemli ilçesinde yaşandı.



Jandarma ekipleri, tehdit ve cezaevinden firar suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.



İkiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen M.Ö., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.



M.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.