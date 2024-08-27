Cezaevi hükümlüsü gözaltına alınmamak için iki polisi yaraladı

Kırıkkale'de kimlik kontrolü yapılmasını istemeyen bir cezaevi hükümlüsünün yumruklu saldırısına maruz kalan iki polis memuru yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Cezaevi hükümlüsü gözaltına alınmamak için iki polisi yaraladı

Olay, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki vatandaşları rahatsız eden Y.O. isimli şahıs, olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür ve hakaretler savurdu, ardından da yumrukla saldırdı. GBT kontrolüne engel olmak için direnen şüpheli, iki polis memurunu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçma girişiminde bulundu.

Biber gazıyla kısa sürede etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak ekip aracıyla emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları hem izledi hem de olayın yaşandığı anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yapılan incelemede, şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Hükümlü şahsın saldırısına maruz kalan K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki polis memuru da darp raporu alarak hükümlü şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Cezaevi hükümlüsü Y.O.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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