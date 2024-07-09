Cezaevi koşullarına itiraz etti! Timur Cihantimur başka yere nakledilecek

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevinin koşullarına itiraz eden Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

Cezaevi koşullarına itiraz etti! Timur Cihantimur başka yere nakledilecek

Avukatları, Cihantimur’un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.

Cihantimur’un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

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Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.

'nin iade talebinin ise Ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.

Cezaevi koşullarına itiraz etti! Timur Cihantimur başka yere nakledilecek - 1

17 yaşındaki Timur Cihantimur, 'da 1 Mart'ta, trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.

Ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı.

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