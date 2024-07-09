Cezaevi koşullarına itiraz etti! Timur Cihantimur başka yere nakledilecek

Cihantimur’un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.

Avukatları, Cihantimur’un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.

Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.



Türkiye'nin iade talebinin ise Ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.