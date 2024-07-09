Cezaevi koşullarına itiraz etti! Timur Cihantimur başka yere nakledilecek

Avukatları, Cihantimur’un gözetim altında tutulduğu tesiste çok zor şartlarda tecrit altında olduğu savunmasını yapmıştı.
Cihantimur’un tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nün, ülkedeki herhangi bir cezaevinden farklı olmadığı öne sürüldü.
Cihantimur'un başka bir ceza tesisine naklini onaylayan hakim, bir yandan da Cihantimur'un kefaletle serbest bırakılarak "tutuksuz yargılanması" talebini değerlendiriyor.
Türkiye'nin iade talebinin ise Ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.
17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta, trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti.
Ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı.
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