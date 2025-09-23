Cezaevi ring aracı devrildi: 5'i mahkum 12 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen cezaevi ring aracındaki 5'i mahkum, 12 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Alifakı-Tarsus kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan cezaevi ring aracı, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan 5'i mahkum, 12 kişiyi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
