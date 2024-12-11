Cezaevinde başörtüsü kesildi iddiası | Bakan Tunç: Kötü muamele söz konusu değil

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

Genel Kurul’da saat 11.00'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmelerinde konuştu.



Gündeminde İstanbul'da düzenlenen bir forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto ederek tutuklanan kadınların kötü muameleye uğradığı iddiaları vardı.

Tunç, "İstanbul'da gözaltında alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen söz konusu kişilerin ceza infaz kurumuna alınmaları sırasında kötü muameleye mağruz bırakıldığı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

Tutuklanan kadınların başörtülerinin kesildiği iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Cezaevi ve tevkifevlerinde kemer, ayakkabı bağcığı ve ebatları nedeniyle başta intihar olmak üzere kişi güvenliğine zarar verici amaçla kullanılabilecek eşyalar güvenlik nedeniyle denetime tabii tutulmaktadır. Burada başörtüsüne yönelik bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir." dedi.



Muhalefetin yargı bağımsızlığana yönelik eleştirilerine de yanıt veren Tunç, "Bağımsız ve tarafsız olmamakla suçladığınız bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı o üniversite birincisi başörtülü kızlarımız o kürsülerden ağızları kapatılarak yaka paça atmaya kimse cesaret edemezdi. 28 Şubat'ta adeta cübbelerini darbeci vesayetçilerin önüne seren yargı anlayışı eğer 15 Temmuz'da iş başında olsaydı bugün hiç birimiz burada olmazdı. İyi ki bugünkü yargı sistemi var." ifadelerini kullandı.