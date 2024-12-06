Cezaevinde başörtüsü kesildi iddiası | Üç infaz koruma memuru açığa alındı

İstanbul'da düzenlenen bir forumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmelerinin ardından tutuklanan 9 kişi arasında yer alan kadın zanlıların cezaevinde başörtülerinin kesildiği öne sürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında üç ceza infaz koruma memuru açığa alındı.

Cezaevinde başörtüsü kesildi iddiası | Üç infaz koruma memuru açığa alındı
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İstanbul Kongre Merkezi'nde geçen hafta düzenlenen TRT World Forum'un açılışında 9 kişi Cumhurbaşkanı 'ı protesto ettikten sonra tutuklanmıştı.

"Toplantı, Gösteri Kanunu'na muhalefet"ten tutuklanan kadın zanlıların cezaevinde başörtülerinin kesildiği iddia edildi. Üç ceza infaz koruma memuru açığa alındı.

Olayın protestocuların Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne getirildiği sırada yaşandığı öne sürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, inceleme sonuçlanıncaya kadar 3 ceza infaz koruma memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kurumlarımız manevi değerlere en üst düzeyde hassasiyet göstermektedir. Aksi yönde davranışlara taviz verilmemektedir." denildi.

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