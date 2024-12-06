Cezaevinde başörtüsü kesildi iddiası | Üç infaz koruma memuru açığa alındı

İstanbul Kongre Merkezi'nde geçen hafta düzenlenen TRT World Forum'un açılışında 9 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto ettikten sonra tutuklanmıştı.



"Toplantı, Gösteri Kanunu'na muhalefet"ten tutuklanan kadın zanlıların cezaevinde başörtülerinin kesildiği iddia edildi. Üç ceza infaz koruma memuru açığa alındı.



Olayın protestocuların Marmara Kadın Kapalı Cezaevi'ne getirildiği sırada yaşandığı öne sürüldü.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, inceleme sonuçlanıncaya kadar 3 ceza infaz koruma memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Açıklamada, "Kurumlarımız manevi değerlere en üst düzeyde hassasiyet göstermektedir. Aksi yönde davranışlara taviz verilmemektedir." denildi.