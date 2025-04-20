Cezaevinde fenalaşan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı
Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, cezaevinde fenalaştı. İlk müdahalesi cezaevi revirinde yapılan Barım, ardından hastaneye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım, kardeşiyle açık görüş yaptığı sırada fenalaştı.
Kalp ve damar rahatsızlıkları da olduğu bilinen Barım'a ilk müdahale cezaevi revirinde yapıldı, ardından hastaneye sevk edildi.
Konuyla ilgili Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. "Barım'ın tedavisinin yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.
AYŞE BARIM SORUŞTURMASI
Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.
Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ayşe Barım
- Gezi
- Ayşe Barım Soruşturması