Cezaevinde gıda zehirlenmesi: 123 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda iddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı. Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu.

AMBULANSLA HASTANELERE KALDIRILDILAR

Rahatsızlananların sayısı 123’e ulaşınca, cezaevi yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Zehirlendiğinden şüphelenilen 123 hükümlü, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.