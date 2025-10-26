Cezaevinde gıda zehirlenmesi: Mahkumlar hastaneye kaldırıldı

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam yemeği sonrası 6 mahkum mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti üzerine revire kaldırıldı.

Ardından da jandarma eşliğinde ambulanslarla Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, mahkumlardan 4’ünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.