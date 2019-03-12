Çorum'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.'nin (26), aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. (36) ve Ç.Y. (25) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, F.T.'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
Cezaevinde mahkumlar arasında kavga: 1 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Çorum'da cezaevinde kalan 26 yaşındaki hükümlü, aynı koğuşta tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.
Çorum'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.