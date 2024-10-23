Cezaevinde nefes borusuna pide kaçan hükümlü hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Bilal Akbulut (64) yediği pidenin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu morarmaya başladı.

Diğer tutuklu ve mahkumların durumu bildirmesi üzerine Bilal Akbulut'a cezaevindeki sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.