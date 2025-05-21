Cezaevinde para karşılığı uyuşturucu iddiası: Avukata 46 yıl hapis istemi

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K. ve cezaevindeki mahkumlar İ.A. (38), K.A. (22) ve M.E. (39) hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" iddiasıyla 46'şar yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, annesi ve kardeşiyle yaşayan H.K. 'nin evinde de arama yaptı.

"YAKALANDIĞI GÜN GÖRÜŞMEYE GELMİŞTİ"

Avukatı ihbar eden tutuklu M.T. ise ifadesinde, şunları öne sürdü:

"K.A., H.K.'dan uyuşturucu maddeyi satın alarak koğuşa getirmişti.

Koğuşta da maddenin bir kısmını M.E. ile paylaşarak kullanmışlardı.

Dosyalarımla ilgili H.K.'ya vekalet verdim.

Bu tarihten yaklaşık olarak 3-4 gün öncesinde M.E. bana, H.K.'nın yine uyuşturucu madde getireceğini, bu maddeleri teslim alıp kendisine getirmemi istedi.

Yakalandığı gün H.K. benimle görüşmek için cezaevine gelmişti. H.K.'nın bana M.E.'ye vermek üzere uyuşturucu madde getireceğini biliyordum.

Bu nedenle uyuşturucu madde ile ilgili olarak arkadaşlarımın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için gündüz saatlerinde infaz koruma baş memurları ile görüşmek istediğimi söyledim.

Yaptığım görüşmede H.K. isimli bir avukatın, benimle görüşmek için geleceğini benimle birlikte aynı koğuşta kalan kişilere vermek üzere uyuşturucu madde getireceğine dair bilgi verdim.

H.K.'nın yanına görüşmek için gittim. Görüşme sırasında oda içerisinde bulunan masanın kenarında bir poşetin içerisinde uyuşturucu olarak düşündüğüm madde bulunuyordu.

H.K., eliyle bu maddeyi işaret etti. Ben de bu maddeyi aldım. Daha sonra avukat ile görüşmemiz bitti. Görüşme bitiminde bu avukattan teslim almış olduğum maddeyi, kurum baş memurlarına verdim."

Öte yandan H.K. evinden çıkan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyledi.

