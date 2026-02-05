Cezaevinde yangın. 11 mahkum hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cezaevine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun depo bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, hükümlüler güvenli bölgeye tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri değerlendirilen 11 hükümlü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, yangında dumandan etkilenen 11 hükümlünün tedbiren hastaneye sevk edildiğini, hayati tehlikesi bulunan hükümlü veya personelin bulunmadığını bildirdi.