Cezaevinde yangın: 22 mahkum ve 7 gardiyan hastaneye kaldırıldı

Ordu'da Ünye F Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle koğuş yangını çıktı.

Yangın nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.