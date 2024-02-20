Cezaevinde yangın: 22 mahkum ve 7 gardiyan hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde F Tipi Cezaevi'nde çıkan koğuş yangınında 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

Cezaevinde yangın: 22 mahkum ve 7 gardiyan hastaneye kaldırıldı

'da Ünye F Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle koğuş yangını çıktı.

nedeniyle koğuşta bulunan 22 mahkum ve 7 gardiyan dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cezaevinde yangın: 22 mahkum ve 7 gardiyan hastaneye kaldırıldı - 1

Dumandan etkilenen mahkum ve gardiyanlar tedbir amaçlı Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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