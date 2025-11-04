Cezaevindeki açık görüşte babası tarafından dövülen çocuktan haber var

Bolu'da cezaevindeki babası tarafından, açık görüş sırasında duvara fırlatılarak ağır yaralanan dört yaşındaki kız çocuğundan haber var.

Olay, geçen hafta cuma günü Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.

DUVARA FIRLATTI

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.

Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı.