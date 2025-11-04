Cezaevindeki açık görüşte babası tarafından dövülen çocuktan haber var
Bolu'daki cezaevinde tutuklu bulunan babası Hakan K. tarafından açık görüş sırasında feci şekilde dövülen dört yaşındaki kız çocuğunun durumu iyiye gidiyor.
Bolu'da cezaevindeki babası tarafından, açık görüş sırasında duvara fırlatılarak ağır yaralanan dört yaşındaki kız çocuğundan haber var.
Olay, geçen hafta cuma günü Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.
DUVARA FIRLATTI
Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.
Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı.
KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI
Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale etti.
Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında ise cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.
Başından ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken, ameliyatlarının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.