Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Adana'da bir kadın, cezaevindeki eşini ziyaret etmediği gerekçesiyle kocasının kardeşi tarafından saldırıya uğradı.



Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi.

İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y.(31) ile karşılaştı.



İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla dövüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.’ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.’nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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