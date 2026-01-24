Cezaevindeki kavga kanlı bitti. 21 hükümlü hastanelik oldu

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesi'ne darp ve cebir raporu alınması için sevk edildi.

Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi.