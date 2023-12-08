Cezaevindeki PKK/KCK üyelerine finansman sağlayan 4 şüpheliye gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin cezaevindeki faaliyetlerine finansman sağlayanların yakalanması için çalışma yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

B.Y., R.E., S.E. ve N.E. gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.