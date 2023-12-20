Cezaevindeki tatbikat gerçek sanıldı, dumanı görenler 112’yi aradı

Mardin’in Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan yangın tatbikatı, gerçek sanıldı. Cezaevinden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

Cezaevindeki tatbikat gerçek sanıldı, dumanı görenler 112’yi aradı

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’de cezaevinde yapılan , gerçek sanıldı.

Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, sabah saatlerinde yangın tatbikatı yapıldı.

İtfaiyenin ne kadar sürede ulaştığının da tespit edildiği tatbikat, haberi olmayanlarda paniğe yol açtı.

Cezaevindeki tatbikat gerçek sanıldı, dumanı görenler 112’yi aradı - 1

Cezaevindeki hareketliliği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Dumanın yükseldiği cezaevi ve çok sayıda itfaiyenin siren çalarak içeri girmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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