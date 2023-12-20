Cezaevindeki tatbikat gerçek sanıldı, dumanı görenler 112’yi aradı

Mardin’de cezaevinde yapılan tatbikat, gerçek sanıldı.



Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, sabah saatlerinde yangın tatbikatı yapıldı.



İtfaiyenin ne kadar sürede ulaştığının da tespit edildiği tatbikat, haberi olmayanlarda paniğe yol açtı.

Cezaevindeki hareketliliği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.



Dumanın yükseldiği cezaevi ve çok sayıda itfaiyenin siren çalarak içeri girmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.