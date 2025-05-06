Cezaevinden çıkan yine suç işliyor: Her 100 kişiden 45'i suça karıştı

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 10 yıl içinde cezaevinden çıkan hükümlülerin yüzde 45'i yeniden suç işledi.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu durum, rehabilitasyon sisteminin yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.



Son örneklerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu idi.



Tengioğlu, 2004'te iki çocuğunu öldürmüş, diğer ikisini ise yaralamıştı. 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020'de şartla salıverilmişti.

"PSİKOLOJİK DESTEK SINIRLI"



İnfaz Hukukçusu Av. Kürşad Safi, "İşlediği suçun ağırlığını içselleştirmeyen pişmanlık geliştirmeyen bir birey, dışarı çıktığında en ufak bir dışlanma reddedilme veya bir çaresizlik halinde tekrar bildiği en kolay yola yani suça yönelme eğiliminde oluyor." dedi.



Suç işlemiş bireyin sadece fiziksel olarak hapsedilmesi değil zihinsel ve duygusal olarak da bir dönüşüm geçirmiş olması gerektiğine dikkat çeken Safi, "Bu doğrultuda da psikolojik destek suça neden olan tramvaların ve kalıpların yeniden yapılandırılması açısından hayati öneme sahip. Ancak bugün cezaevlerinde bu desteğe erişim maalesef sınırlı." diye konuştu.



Safi, mahkumun dışarıda da topluma entegre olabileceği bir destek sistemine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Adalet Bakanlığı, yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışıyor.