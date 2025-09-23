Cezaevinden çıkıp hamile eşini katletti

Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde 2024 yılında kadın cinayeti meydana geldi.



"Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan tutuklu olduğu cezaevinden 14 Haziran’da tahliye olan Bekir Aktekin, 3 çocuk annesi ve hamile eşi Seher Aktekin'i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü.

Bekir Aktekin, burada eşini pompalı tüfekle vurdu.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Seher Aktekin olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



KATİLİN SİCİLİ KABARIK



Bekir Aktekin'in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı, bu nedenle 3 kez uzaklaştırma aldığı, ayrıca 11 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2023'te te ceza alıp 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.



Bekir Aktekin hakkında "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan iddianame hazırlandı.



Davanın 5’inci duruşması bugün görülürken tutuklu sanık pişman olduğunu iddia etti.



Kararını açıklayan mahkeme sanığa, "Hamile eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.