Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde öğretmen Aziz Gülen, dün ders çıkışında iddiaya göre eski öğrencisinin babası tarafından saldırıya uğradı.

Zanlı önce yumrukla saldırdığı öğretmene ardından tabancayla ateş etti. Şans eseri kurşunun isabet etmediği öğretmen ölümden döndü.

Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor.

Kentteki çeşitli sendikalar da okul önünde toplanarak saldırıya tepki gösterdi. Saldırganın cezaevinden bir hafta önce tahliye olduğu öğrenildi.

Saldırganın çocuğunun ise daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.

Öğretmen Aziz Gülen, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşanan bir konunun yeniden alevlendirildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken, okuldan karşıya geçtiğim sırada darp edildim, ardından silah sıkılarak can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden 1 hafta önce tahliye olmuştu. Eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdi. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık."