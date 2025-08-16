Cezaevinden firar eden 2 hükümlü yakalandı

Kırşehir'de açık cezaevinden firar eden 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (26) ile 6 yıl 22 ay hapis cezası olan F.K'yi (36) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Kırşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, M.K'nin 27, F.K'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

