Cezaevinden firar eden suç makinesi, Melisa’yı katletti!
Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Adres bu kez İzmir... İzmir’de cezaevinden firar eden Hasan Çırgı, eşi Melisa Çırgı’yı bıçakla katlederek kaçtı. Çeşitli suçlardan 48 kaydı bulunan adam, saklandığı dere yatağında polis tarafından yakalandı.
İzmir’de yaşayan Melisa Çırgı isimli kadın cinayete kurban gitti.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Silahla yağma suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi’nden 21 Ocak günü firar etti.
İzmir’e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti.
Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, bir çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı.
Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı’yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı.
Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çırgı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
DERE YATAĞINDA YAKALANDI
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı’nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi.
Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.
48 SUÇ KAYDI VAR
Kasten yaralama, silahla yağma, oto hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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