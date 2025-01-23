Cezaevinden firar eden suç makinesi, Melisa’yı katletti!

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İzmir’de yaşayan Melisa Çırgı isimli kadın cinayete kurban gitti.



Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi.



Silahla yağma suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı, cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi’nden 21 Ocak günü firar etti.



İzmir’e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti.



Eşi Melisa Çırgı ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, bir çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı.



Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Genç kadın bir çocuk annesiydi

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı’yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı.



Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Çırgı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hasan Çırgı