Cezaevinden firar etti, oğlunun evinde yakayı ele verdi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, açık cezaevine nakledildikten sonra kaçan A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Polis, müebbet hapis cezası bulunan hükümlünün, izini kaybettirmek için sürekli adres değiştirdiğini tespit etti.



Ekipler, uzun süren fiziki takibin ardından hükümlüyü Meram ilçesinde oğluna ait evde yakaladı.



A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.