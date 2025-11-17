Cezaevinden firar etti uyuşturucu satınca yakalandı

İstanbul'da cezaevinden çıkan bir kişi, izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi; uyuşturucu satınca yakalandı.

Olay, 28 Ekim Salı günü Gayrettepe'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokakta durumundan şüphelendikleri A.K.'yi durdurdu. Polis ekipleri, A.K.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri A.K.'nin üzerindeki uyuşturucuyu K.S.'den aldığını tespit etti ardından da polis şüphelinin Esenler'deki evine operasyon yapıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Adreste yapılan aramalarda toplamda 4 bin 144 adet kırmızı reçeteli hap, 41,4 gram kokain, 921,2 gram esrar, 19 adet fişek, 2 hassas terazi, 15 kilitli poşet ve 3 bin 575 lira nakit para ele geçirildi.

Evde yakalanan K.S.'nin açık cezaevinden izinli çıktığı ve cezaevine geri dönmediği belirlendi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Gözaltına alınan K.S.'nin silahlı tehdit suçundan arandığı ve hakkında 3 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.S. ise, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.