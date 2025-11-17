Cezaevinden izinli çıkan kişi evinin balkonunda ölü bulundu

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necip Sezer'den (39) iki gündür haber alamayan yakınları İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki evine gitti. Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan adamı balkonda hareketsiz yatarken bularak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.



Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sezer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.



Ölümü şüpheli bulunan Sezer’in cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderileceği öğrenildi.