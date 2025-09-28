Cezaevinden izinli çıkan kişinin denizde cansız bedeni bulundu

Muratpaşa Gençlik Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerin altında, üzerinde kıyafetleri bulunan bir kişiyi suda hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese bölge ekibinin yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bot sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi kısa süreli aramanın ardından su yüzeyinde hareketsiz şekildeki şahsı bota alarak Antalya Yat Limanı’na getirdi.



CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde üzerinden Emin Aral (28) adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.