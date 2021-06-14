Cezaevinden izinli çıktı Almanya'ya kaçmak isterken havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.