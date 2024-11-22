Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlıktan yakalandı: 77 yıl hapis cezası var

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir kreşte 17 Kasım'da saat 06.30 sıralarında bir cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı sonrası Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6'ncı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Kreşin çevresindeki 7 işletmeye ait toplam 30 saatlik kamera kayıtları incelendi. Olayın şüphelisinin Rasim Tugay Meydan olduğu belirlendi. Karayolu Yolcu Bilgi Sistemi'nde yapılan araştırmada Meydan'ın, 19 Kasım'da Alanya'dan Mersin'in Toroslar ilçesine otobüsle gittiği tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İZİ MERSİN'DE BULUNDU



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan görevlendirme ile 6'ncı JASAT ekibi Mersin'e sevk edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle koordineli olarak yapılan operasyonla Rasim Tugay Meydan bir binanın çatısında yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi. Meydan, jandarma ekiplerince alınan ifadesinde, Alanya'daki iki okulda hırsızlık yaptığını itiraf etti. Kreşten çaldığı cep telefonu da şüphelinin sakladığını belirttiği yerde bulundu.