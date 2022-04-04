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Cezaevinden izinli çıktı: İki kadını öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı

Elazığ'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi, kayınvalidesi ile baldızını silahla vurarak öldürdü, 10 yaşındaki bir çocuğu da ağır yaraladı.

Haberler - DHA 04.04.2022 - 22:53

Cezaevinden izinli çıktı: İki kadını öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı

'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kayınvalidesi Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi.

Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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