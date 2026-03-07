Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı

Kırşehir'de açık cezaevinden izinli çıkan adam, uyuşturucu madde yaparken yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.C.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramalarda 13 adet sentetik hap ele geçirilirken, bir cep telefonuna da el konuldu.

Gözaltına alınan T.C.Y.; işlemlerin tamamlanmasının ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.